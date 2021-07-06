Российский комментатор Дмитрий Губерниев жестко высказался в адрес Украинского Минкульта

На днях его внесли в перечень лиц, грозящих нацбезопасности Украины.

По его словам, такое решение Министерства культуры и информационной политики является безосновательным.

"Понятия не имею, на основании чего я внесен в черный список. Ничего ведь не объяснено, просто под номером 204 внесли и все. Я обращаю внимание, что футболисты сборной Украины говорят на русском языке? Так это весь мир видит", - передает слова Губерниева Tribuna.

Также Губерниев отметил, что во время своей работы неоднократно поддерживал спортсменов из Украины и не обошлось и без оскорблений с его стороны:

"Могу только рассмеяться в лицо этим муд*кам из Министерства культуры. Всенародный анекдот про прачечную – это как раз про них", – заявил Губерниев.

Отметим, что одной из вероятных причин внесения комментатора в "черный список" Украины, является его высказывания касательно использования русского языка футболистами нашей сборной.

"Русский язык – творец украинского футбольного успеха", - говорил коментатор.

Напомним, что российский рэпер Моргенштерн отреагировал на решение Минкульта Украины о внесении его в черный список.

Как сообщала Politeka, в Украине аннулировали часть ранее выданных разрешений на ввоз издательской продукции, которая изготовлена или ввозится с территории РФ.

Также Politeka писала, что актер Гуськов угодил "черный список" Украины, чем отличился россиянин.