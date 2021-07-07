Він вважає, що збірна Російської Федерації не може грати в сучасний футбол

Відомий російський телекоментатор Геннадій Орлов не згоден з тезою, що збірній України на Євро-2020 просто пощастило. Крім того, він не вважає, що сили російської та української збірної рівні.

За його словами, українці виглядають набагато сильніше, у порівнянні з командою РФ, цитує його слова Се.

"Українці краще готові, вони можуть діяти різноманітніше, у них більше варіантів при прийнятті рішень. Доводиться визнати, що збірна України сильніша за збірну Росії. За всіма показниками", - заявив він.

Коментатор захоплюється командою Андрія Шевченка, відзначивши її сучасний стиль. Він зауважив, що навіть у найважчих ситуаціях захисники української збірної не вибивають аби куди, а намагаються зберегти м'яч.

"Ви тільки подивіться, яке у них прагнення грати в пас. Мені здається, їх воротар жодного разу з ноги не виносив м'яч далеко. Вони весь час розігрували. Це і є сучасний футбол", - сказав російський експерт.

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