Он считает, что сборная Российской Федерации не может играть в современный футбол
Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов не согласен с тезисом, что сборной Украины на Евро-2020 просто повезло. Кроме того, он не считает, что силы российской и украинской сборной равны.
По его словам, украинцы выглядят гораздо сильнее, в сравнении с командой РФ, цитирует его слова СЭ.
"Украинцы лучше готовы, они могут действовать разнообразнее, у них больше вариантов при принятии решений. Приходится признать, что сборная Украины сильнее сборной России. По всем показателям", - заявил он.
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Комментатор восхищается командой Андрея Шевченко, отметив ее современный стиль. Он заметил, что даже в труднейших ситуациях защитники украинской сборной не выбивают абы куда, а пытаются сохранить мяч.
"Вы только посмотрите, какое у них стремление играть в пас. Мне кажется, их вратарь ни разу с ноги не выносил мяч далеко. Они все время разыгрывали. Это и есть современный футбол", – сказал российский эксперт.
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