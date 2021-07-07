Он считает, что сборная Российской Федерации не может играть в современный футбол

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов не согласен с тезисом, что сборной Украины на Евро-2020 просто повезло. Кроме того, он не считает, что силы российской и украинской сборной равны.

По его словам, украинцы выглядят гораздо сильнее, в сравнении с командой РФ, цитирует его слова СЭ.

"Украинцы лучше готовы, они могут действовать разнообразнее, у них больше вариантов при принятии решений. Приходится признать, что сборная Украины сильнее сборной России. По всем показателям", - заявил он.

Комментатор восхищается командой Андрея Шевченко, отметив ее современный стиль. Он заметил, что даже в труднейших ситуациях защитники украинской сборной не выбивают абы куда, а пытаются сохранить мяч.

"Вы только посмотрите, какое у них стремление играть в пас. Мне кажется, их вратарь ни разу с ноги не выносил мяч далеко. Они все время разыгрывали. Это и есть современный футбол", – сказал российский эксперт.

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