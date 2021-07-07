У мережі вже висловили своє обурення

Гравець виступатиме за російську команду під 21-м номером

Захисник збірної України Дмитро Іванісеня вирішив кардинально змінити свою кар'єру і перейти в російський чемпіонат. 27-річний футболісти підписав контракт на три роки.

Про це команда з Самари "Крила Рад" повідомила на своєму офіційному сайті.

У Росії задоволені таким трансфером і посиленням оборони. Як розповів спортивний директор команди Сергій Корніленко: "Дмитро Іванісеня – досвідчений футболіст, який стрімко прогресує. За останні кілька сезонів він це неодноразово довів. Іванисеня має досвід виступу в єврокубках, що важливо".

Сам Іванисеня на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зазначив, що радий переходу. "Щиро щасливий приєднатися до команди! З честю і гідністю захищатиму кольори такого клубу як "Крила Рад", – написав Дмитро.

Українські вболівальники в мережі вже висловили обурення тим, що Дмитро прийняв рішення перебратися в країну-агресора. Вони писали, що футболіст таким рішенням швидше за все закрив собі дорогу в збірну України. "Як він міг туди перейти?", "Гроші вирішили в цій ситуації. Ще й Росія-країна з якою воюємо", - писали вони.

Дмитро вже має досвід виступів за кордоном. 2018-2019 років футболіст виступав за грузинське Динамо.

Останнім клубом Іванисеня була "Зоря", за яку він виступав з 2019 року. Луганчани були зацікавлені в продовженні контракту, проте футболіст вирішив піти.

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