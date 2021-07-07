Игрок будет выступать за российскую команду под 21-м номером
Защитник сборной Украины Дмитрий Иванисеня решил кардинально изменить свою карьеру и перейти в российский чемпионат. 27-летний футболисты подписал контракт на три года.
Об этом команда из Самары "Крылья Советов" сообщила на своем официальном сайте.
В России довольны таким трансфером и усилением обороны. Как рассказал спортивный директор команды Сергей Корниленко: "Дмитрий Иванисеня – опытный футболист, который стремительно прогрессирует. За последние несколько сезонов он это неоднократно доказал. Иванисеня имеет опыт выступления в еврокубках, что важно".
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Сам Иванисеня на своей странице в социальной сети Instagram отметил, что рад переходу. "Искренне рад присоединиться к команде! С честью и достоинством буду защищать цвета такого клуба как "Крылья Советов", – написал Дмитрий.
Украинские болельщики в сети уже выразили возмущение тем, что Дмитрий принял решение перебраться в страну-агрессора. Они писали, что футболист таким решением скорее всего закрыл себе дорогу в сборную Украины. "Как он мог туда перейти?", "Деньги решили в этой ситуации все. Еще и Россия - страна с которой воюем", - писали они.
Дмитрий уже имеет опыт выступлений за рубежом. 2018-2019 годов футболист выступал за грузинское Динамо.
Последним клубом Иванисеня была "Заря", за которую он выступал с 2019 года. Луганчане были заинтересованы в продлении контракта, однако футболист решил уйти.
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