На чемпіонаті Європи півзахисник зіграв за "синьо-жовтих " чотири поєдинки, в яких не відзначився забитими голами

Дружина Руслана Малиновського Роксана відреагувала в мережі Instagram-Stоries на запитання одного зі своїх підписників, який запідозрив, що на Євро-2020 між найдорожчим футболістом нашої збірної та Андрієм Шевченком пробігла чорна кішка.

Футболіст Аталанти Руслан Малиновський не увійшов до заявки на матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу-2020. Це породило масу чуток про конфлікт півзахисника з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком.

За словами Роксани, Заміна футболіста була звичайним рішенням наставника. Також вона заявила, що Руслан є дуже спокійною людиною. З цієї причини кохана футболіста не вірить, що він міг вступити в конфронтацію з Шевченком.

"Руслан-золото. Він не конфліктує ніколи і ні з ким, я жодного разу не бачила його злим. Він не вміє кричати і лаятися, тому можете відкинути в сторону такі думки. Його заміна - просте рішення тренера", - написала дружина Малиновського.



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