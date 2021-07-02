Андрій Шевченко може покинути пост головного тренера збірної України
Цього не виключає його асистент у національній команді Мауро Тассотті.
За його словами, Шевченко не проти спробувати свої сили на посаді головного тренера "россонері".
"Вважаю, що Шевченко часто думає про повернення в Мілан. Думаю, одного разу він хоче повернутися туди, де йому було добре як футболісту. У мене попереду ще кілька років, тому я не зациклююся на цьому. Мілан - наш дім", - поділився фахівець у коментарі Milannews24.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Ображена на Дурнєва Єфросиніна поїхала на відпочинок з коханим своєї мрії: і це не чоловік, фото
Випускний на Буковині закінчився трагедією, лікарі були безсилі: "Відразу після першого вальсу"
Осінь нагряне в Україну завчасно, деталі прогнозу: "Різке похолодання і..."
Юля "Зайка" несподівано похвалилася дорогим подарунком від "Холостяка", який її відшив: "Ось і стали в нагоді"
Сам Шевченко раніше зізнавався, що Євро-2020 може стати для нього останнім біля керма збірної.
Контракт Андрія Миколайовича з УАФ розрахований до кінця 2022 року.
Зазначимо, що під керівництвом Шевченка національна збірна України з футболу вперше у своїй історії дійшла до 1/4 чемпіонату Європи. 3 липня, наші футболісти зможуть поліпшити свій результат у поєдинку з Англією.
Матч відбудеться в Римі, на "Стадіо Олімпіко". До Італії вже прибули 24 гравці, тренерський штаб, медичний та Адміністративний персонал збірної.
Нагадаємо, дружина Шевченка показала, чим підкорила зірку футболу: оголила все найцікавіше.
Як повідомляла Politeka, здоров'я Шевченка серйозно похитнулося, українця відправили під ніж:»важко боротися".