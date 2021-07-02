За його словами, Шевченко не проти спробувати свої сили на посаді головного тренера "россонері".

Цього не виключає його асистент у національній команді Мауро Тассотті.

"Вважаю, що Шевченко часто думає про повернення в Мілан. Думаю, одного разу він хоче повернутися туди, де йому було добре як футболісту. У мене попереду ще кілька років, тому я не зациклююся на цьому. Мілан - наш дім", - поділився фахівець у коментарі Milannews24.

Сам Шевченко раніше зізнавався, що Євро-2020 може стати для нього останнім біля керма збірної.

Контракт Андрія Миколайовича з УАФ розрахований до кінця 2022 року.

Зазначимо, що під керівництвом Шевченка національна збірна України з футболу вперше у своїй історії дійшла до 1/4 чемпіонату Європи. 3 липня, наші футболісти зможуть поліпшити свій результат у поєдинку з Англією.

Матч відбудеться в Римі, на "Стадіо Олімпіко". До Італії вже прибули 24 гравці, тренерський штаб, медичний та Адміністративний персонал збірної.