На чемпионате Европы полузащитник сыграл за "сине-желтых" четыре поединка, в которых не отметился забитыми голами

Жена Руслана Малиновского Роксана отреагировала в сети Instagram-Stоries на вопрос одного из своих подписчиков, который заподозрил, что на Евро-2020 между самым дорогим футболистом нашей сборной и Андреем Шевченко пробежала черная кошка.

Футболист Аталанты Руслан Малиновский не вошел в заявку на матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу-2020. Это породило массу слухов о конфликте полузащитника с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

По словам Роксаны, замена футболиста была обычным решением наставника. Также она заявила, что Руслан является очень спокойным человек. По этой причине возлюбленная футболиста не верит, что он мог вступить в конфронтацию с Шевченко.

"Руслан – золото. Он не конфликтует никогда и ни с кем, я ни разу не видела его злым. Он не умеет кричать и ругаться, поэтому можете отбросить в сторону такие мысли. Его замена – простое решение тренера", – написала жена Малиновского.



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