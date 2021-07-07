Відома співачка, екс-солістка ВІА Гри Надія Мейхер вразила стрункою фігуркою

Як пише Politeka.net, артистка вирушила на відпочинок. На екскурсії вона засвітилася в повсякденному одязі - вузьких чорних джинсах і білій вільній футболці, яка приховала її великий бюст. На фото Мейхер продемонструвала непідробні емоції радості від того, що подорожує Україною.

"Нарешті вдалося побувати в замку Олеський, Львівська обл. Часто проїжджаючи дорогою Київ-Чоп, цей замок щоразу звертав на себе мою увагу...Приголомшливе місце!!! А шлях до нього виявився не менш захоплюючий", - поділилася своїми враженнями співачка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Мама дорога, як там красиво!", "Клас", "Красотуля, Надюша!", "Приголомшливо", "Кльові джинси", "Чарівна стройняшка і замок симпатишний!", "Замок гарний, а як Ви так схудли?!! Як дівчинка", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Надія Мейхер в спокусливій позі показала свій талант: "Во мужику пощастило".

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