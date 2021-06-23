Колишня солістка групи ВІА Гра, відома українська співачка Надія Мейхер показала себе в ніжному образі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала селфі, на якому показала своє обличчя крупним планом. Варто відзначити, що в свої 39 років Мейхер прекрасно виглядає. Незважаючи на перші зморшки, які з'явилися на обличчі зірки, вона продовжує активно сміятися і радіти життю.

"Посмішка, не тільки продовжує життя, але і дає безліч варіантів гідно виходити з великих і малих труднощів", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"Тим більше така шикарна посмішка як у вас Надія", "Особливо Ваша посмішка!!! Вона така промениста, що відразу таєш", "Розумниця-красуня!", "Точно помічено... Як багато можна приховати за посмішкою", "красива", "Ага, а ще зморшок додає", "посмішка на мільйон", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Надія Мейхер поділилася кадром, зробленим в автомобілі. Співачка позувала в білій футболці з принтом, з мінімумом косметики і розпущеним волоссям.

"Їду на вокальну репетицію. Підготовка в оперній постановці "Кармен" займає дуже багато часу і сил, але цей факт приносить справжнє задоволення, примножує любов до класичної музичної культури, і особистісне зростання", - розповіла Мейхер.

Нагадаємо, що екс-ВІА Гра Мейхер розговорилася в мережі, заговоривши про нове життя:"з чистого аркуша".

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