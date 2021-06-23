Бывшая солистка группы ВИА Гра, известная украинская певица Надежда Мейхер показала себя в нежном образе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала селфи, на котором показала свое лицо крупным планом. Стоит отметить, что в свои 39 лет Мейхер прекрасно выглядит. Несмотря на первые морщинки, которые появились на лице звезды, она продолжает активно смеяться и радоваться жизни.

«Улыбка, не только продлевает жизнь, но и дает множество вариантов достойно выходить из больших и малых трудностей», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Тем более такая шикарная улыбка как у вас Надежда», «Особенно Ваша улыбка!!! Она такая лучезарная, что сразу таешь», «Умница-Красавица!», «Точно подмечено... Как много можно скрыть за улыбкой», «Красивая», «Ага, а ещё морщинок добавляет», «Улыбка на миллион», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Надежда Мейхер поделилась кадром, сделанном в автомобиле. Певица позировала в белой футболке с принтом, с минимумом косметики и распущенными волосами.

«Еду на вокальную репетицию. Подготовка в оперной постановке «Кармен» занимает очень много времени и сил, но этот факт приносит истинное удовольствие, приумножает любовь к классической музыкальной культуре, и личностный рост», - рассказала Мейхер.

Напомним, что экс-ВИА Гра Мейхер разоткровенничалась в Сети, заговорив о новой жизни: "С чистого листа".

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер в пикантной позе похвасталась своим талантом: «Во мужику повезло».

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер в шелках и с декольте впечатлила фигурой: "Роскошная баронесса".