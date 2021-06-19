Известная украинская певица Надя Мейхер, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя в нежном образе
Как пишет Politeka.net, 39-летняя певица начинала карьеру в группе ВИА Гра. Красотка выступала в ней более 10 лет и ушла только в 2011 году из-за беременности. Сейчас артистка активно ведет социальные сети, радуя фанатов не только своим голосом, но и дизайнерскими способностями.
На новом фото, которое Надя оставила в Инстаграм, красотка показалась в в платье с большим декольте и без белья. Красотка стояла у стены, оттопырив одну ножку назад, заигрывая перед объективом камеры. Как можно понять, наряд у Мейхер был собственного дизайна.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду без комплиментов не оставляют: "Роскошная баронесса, одна из лучших певиц".
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Сообщалось, что Надежда Мейхер порадовала фанатов свежим фото, сделав важное обращение.
Звезда предстала в автомобиле в белой футболке с принтом, с минимумом косметики и распущенными волосами.
"Еду на вокальную репетицию. Подготовка в оперной постановке «Кармен» занимает очень много времени и сил, но этот факт приносит истинное удовольствие, приумножает любовь к классической музыкальной культуре, и личностный рост", - рассказала Мейхер.
Напомним, Надя Мейхер решила признаться, с кем у нее любовный роман
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