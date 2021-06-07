Популярная украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер порадовала поклонников ярким образом

Как передает Politeka.net, Надя Мейхер стала популярной после того, как попала в женский коллектив "ВИА Гра". Там артистка проработала более 10 лет, после чего занялась сольной карьерой. Мейхер – разносторонняя личность, поэтому пробует себя в разных амплуа. Артистка работала телеведущей, снималась в кино, а также активно занималась танцами. Мейхер даже приняла участие в последнем сезоне «Танцев со звездами», где дошла до финала.

Кроме этого, Надежда дает сольные концерты по городам Украины. Певица давно отошла от формата ВИА Гры, предпочитая более классический репертуар. На свежих сторис Надя позировала в роскошном платье с блестками и декольте. Наряд подчеркнул пышную фигуру звезды, сделав акцент на самых «вкусных» местах. Кроме этого, в кадр попал момент, когда певица чувственно исполняла песню. От фото так и веяло шармом.

Ранее мы писали, что Надежда Мейхер порадовала поклонников игривым фото. Певица позировала в полупрозрачном черном наряде интересного фасона с пышными рукавами. Волосы артистки были собраны в небрежную прическу, а на ее лице красовался легкий макияж.

Напомним, что экс-ВИА Гра Мейхер спустила бретельки платья, устроив сеанс искушения: провокационные фото.

Как сообщала Politeka, 39-летняя Мейхер в легком сарафане и венке покорила нежным образом: "Божественная женщина".

Также Politeka писала, что 39-летняя Мейхер в ночнушке показала, как быть привлекательной дома: фото экс-ВИА Гры.