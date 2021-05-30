Відома українська співачка Надя Мейхер, зірка "ВІА Гри", показала себе в неймовірному образі

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер стала давно популярною співачкою, прославивши групу "ВІА Гра", в якій була однією з перших солісток. Через 11 років красуня пішла з колективу і зайнялася сольною кар'єрою, а також захопилася дизайном одягу. Не забуває дівчина і про Instagram, де радує фанатів новим контентом.

Надя цього разу опублікувала сторіс, на якому позувала в чорній приталеній сукні, спустивши бретельки. Дівчина настільки їх опустила, що бюст виявився практично не прикритий. Красуня стояла біля стіни, вражаючи чуттєвим поглядом.

На другому фото Мейхер вже сиділа в наряді з декольте за столом. Красуня відвела погляд від об'єктива, позуючи на чорно-білому знімку.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс немає подібних функцій.

Повідомлялося, що Надія Мейхер показала свої заняття балетом і поговорила на філософську тему.

Так, на фото в Instagram Надія показала, як стоїть на пуантах.

Артистка одягнена в облягаючий чорний купальник для занять хореографією, який вигідно підкреслив її апетитні форми.

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