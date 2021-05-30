Відома українська співачка Надя Мейхер, зірка "ВІА Гри", показала себе в неймовірному образі
Як пише Politeka.net, Надя Мейхер стала давно популярною співачкою, прославивши групу "ВІА Гра", в якій була однією з перших солісток. Через 11 років красуня пішла з колективу і зайнялася сольною кар'єрою, а також захопилася дизайном одягу. Не забуває дівчина і про Instagram, де радує фанатів новим контентом.
Надя цього разу опублікувала сторіс, на якому позувала в чорній приталеній сукні, спустивши бретельки. Дівчина настільки їх опустила, що бюст виявився практично не прикритий. Красуня стояла біля стіни, вражаючи чуттєвим поглядом.
На другому фото Мейхер вже сиділа в наряді з декольте за столом. Красуня відвела погляд від об'єктива, позуючи на чорно-білому знімку.
67-річного Бориса Мойсеєва насилу впізнали в обіймах Пугачової: "Боже, ось що значить інсульт"
Горбунов несподівано зізнався в почуттях не Осадчій: "Безповоротно в тебе закохався…"
Ураган перетворив вулиці на річки та засипав градом розміром з яйце: кадри лютої стихії в Україні
Юна фаворитка Олега Винника підкорила пляжним фото з коханим: "Без зайвих слів"
Потужний ураган виривав дерева з коренем і руйнував будівлі: з'явилися кадри гніву природи в РФ
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс немає подібних функцій.
Повідомлялося, що Надія Мейхер показала свої заняття балетом і поговорила на філософську тему.
Так, на фото в Instagram Надія показала, як стоїть на пуантах.
Артистка одягнена в облягаючий чорний купальник для занять хореографією, який вигідно підкреслив її апетитні форми.
Нагадаємо, 39-річна екс-ВІА Гра Мейхер в легкій сукні забула про свій вік
А ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Надя Мейхер в повітряній сукні з декольте показала спокусливий образ
Також Politeka повідомляла, що екс-ВІА Гра Мейхер показала ідеальні форми в напівпрозорому вбранні