39-летняя певица Надя Мейхер, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя на съемках

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер стала очень известной певицей и прославила группу "ВИА Гра", став одной из первых солисток звездного коллектива. После 11 лет в группе девушка покинула проект, после чего занялась сольной карьерой. Сейчас красотка активно ведет социальные сети, делясь там своим творчеством.

В этот раз красотка показалась в полупрозрачном платье, сидя на барном стуле. Красотка улыбалась, закрыв глаза от удовольствия, а волосы оставила распущенными.

"Кому-то жизнь, как по маслу...

А кому-то, как по нотам", - написала девушка.

"Класс", - ответила коллега по цеху Ольга Цибульская.

Фанаты сразу начали активно лайкать и комментировать публикацию:

"Классная", "Божественная", "Музыкалочка ты наша", "Хорошая фотография", "Платье прелесть. Где можно такое взять?", "Надюш, ну почему ты такая красивая и не стареешь совсем?".

Сообщалось, что бывшая солистка группы ВИА Гра рассказала о переменах в жизни.

"Уже осенью новый кинопроект. Комедия. Моя героиня, деловая женщина, которая давно потеряв какое-либо ощущение романтики, поглощенная зарабатыванием денег, начала терять все нажитое «непосильным трудом», и в первую очередь семью...", - написала Мейхер.

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер расстегнула блузу, впечатлив чувственным образом

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Надя Мейхер в воздушном платье с декольте показала соблазнительный образ

А еще Politeka сообщала, что Надя Мейхер подчеркнула свои знаменитые формы полупрозрачным нарядом



