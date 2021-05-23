Известная украинская певица Надя Мейхер, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер стала появляться на сцене более 20 лет назад в первом составе группы ВИА Гра. Красотка была солисткой группы на протяжении 11 лет, после чего ушла из-за беременности. Сейчас звезда часто мелькает в различных шоу, а также ведет страничку в социальных сетях.

На фото, которое Надя опубликовала в Инстаграм, можно увидеть красотку в черной блузе и с растрепанными волосами. Звезда стояла у стены, впечатляя свежим видом. Мейхер прикоснулась пальчиками к губе, добавляя нотки пикантности кадру и это у нее получилось.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под фото, так как оно было выброшено в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Самая стильная".

Сообщалось, что известная украинская певица Надежда Мейхер, также уже давно снимается в кино и сериалах.

Так, на новых кадрах, обнародованных в Инстаграм, звезда показала, как сыграла в саге "Ничто не случается дважды". В отрывке одной из серий героиня Надежды смотрит на кольцо и вспоминает о том, как ее муж увешивал ее украшениями.

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер в прозрачном платье понежилась на кровати

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер показала, насколько может быть разной

А еще Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Мейхер показала свое новое творение, заинтриговав кадрами



