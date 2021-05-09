Известная украинская певица и экс-солистка ВИА Гры Надежда Мейхер показала себя в юности за исполнением чувственного танца
Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм.
Так, Мейхер показала снимок, на котором она запечатлена еще подростком.
«Мне тут лет 15-16. Ещё была студенткой педагогического училища. Танец под песню Patricia Kaas “mon mec a moi”, так давно эта песня со мной))...Конечно, есть воспоминания, которые настолько врезались в память и настолько эмоционально отобразились, что могут очень долгие годы остро ощущаться. Например, рождение детей, обиды и т.д. Но согласитесь, фотографии, они ЗАЧАСТУЮ вызывают молниеносную визуализацию происходящего в тот самый момент», - написала певица.
На снимке она замерла во время драматического исполнения танца. На Мейхер серо-голубое платье с открытой спиной, юбку которого она слегка приподняла, чтобы ей было удобнее стать на одно колено.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
MARUV поделилась редким фото с мужем, который сильно изменился: "Сладкая парочка"
На репетиции парада Победы в России произошло ЧП, видео: танк вспыхнул как спичка
Оборвалась жизнь знаменитого певца, трагические детали: "Причиной смерти стал... "
Никитюк вслед за Лорак и Поляковой сделала свое заявление о "домогательствах" Меладзе: "Хотелось бы, конечно..."
Певица добавила, что считает фотографии отчасти даже мистическими, ведь они могут вдохновлять человека и даже менять его жизнь.
Поклонники звезды тут же отреагировали на ее пост.
«Я в данный момент смотрю про Виагру на Ютубе, и понимаю как в данный момент , насколько Вы красивая, многогранная, интересная», «Красавица от бога…Меладзе знали что Надя бриллиант -уникум...и что бы она не натворила (а этого наверно и не было) ей всегда прощали и ждали ее возвращения», «Шикарная девушка!», «Прелестная девушка в чешках», - пишут люди.
Напомним, что Мейхер публично осадила Полякову, скандал получил продолжение: "За Олю не буду распоряжаться, но...".
Как Politeka писала, что 39-летняя экс-ВИА Гра Мейхер удивила внешностью с другой прической: показательное фото.
Также Politeka сообщала, что 39-летняя экс-ВИА Гра Мейхер похвасталась идеальным лицом вблизи: «Мир чувственности…».