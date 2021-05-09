Известная украинская певица и экс-солистка ВИА Гры Надежда Мейхер показала себя в юности за исполнением чувственного танца

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм.

Так, Мейхер показала снимок, на котором она запечатлена еще подростком.

«Мне тут лет 15-16. Ещё была студенткой педагогического училища. Танец под песню Patricia Kaas “mon mec a moi”, так давно эта песня со мной))...Конечно, есть воспоминания, которые настолько врезались в память и настолько эмоционально отобразились, что могут очень долгие годы остро ощущаться. Например, рождение детей, обиды и т.д. Но согласитесь, фотографии, они ЗАЧАСТУЮ вызывают молниеносную визуализацию происходящего в тот самый момент», - написала певица.

На снимке она замерла во время драматического исполнения танца. На Мейхер серо-голубое платье с открытой спиной, юбку которого она слегка приподняла, чтобы ей было удобнее стать на одно колено.

Певица добавила, что считает фотографии отчасти даже мистическими, ведь они могут вдохновлять человека и даже менять его жизнь.

Поклонники звезды тут же отреагировали на ее пост.

«Я в данный момент смотрю про Виагру на Ютубе, и понимаю как в данный момент , насколько Вы красивая, многогранная, интересная», «Красавица от бога…Меладзе знали что Надя бриллиант -уникум...и что бы она не натворила (а этого наверно и не было) ей всегда прощали и ждали ее возвращения», «Шикарная девушка!», «Прелестная девушка в чешках», - пишут люди.

Напомним, что Мейхер публично осадила Полякову, скандал получил продолжение: "За Олю не буду распоряжаться, но...".

Как Politeka писала, что 39-летняя экс-ВИА Гра Мейхер удивила внешностью с другой прической: показательное фото.

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