Известная украинская певица Надя Мейхер, звезда "ВИА Гры", показала себя в невероятном образе

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер стала давно популярной певицей, прославив группу "ВИА Гра", в которой была одной из первых солисток. Спустя 11 лет красотка ушла из коллектива и занялась сольной карьерой, а также увлеклась дизайном одежды. Не забывает девушка и об Инстаграм, где радует фанатов новым контентом.

Надя в этот раз опубликовала сторис, на котором позировала в черном приталенном платье, спустив бретельки. Девушка настолько их опустила, что бюст оказался практически не прикрыт. Красотка стояла у стены, поражая чувственным взглядом.

На втором фото Мейхер уже сидела в наряде с декольте за столом. Красотка отвела взгляд от объектива, позируя на черно-белом снимке.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис нет подобных функций.

Сообщалось, что Надежда Мейхер показала свои занятия балетом и поговорила на философскую тему.

Так, на фото в Instagram Надежда показала, как стоит на пуантах.

Артистка облачена в облегающий черный купальник для занятий хореографией, который выгодно подчеркнул ее аппетитные формы.

Напомним, 39-летняя экс-ВИА Гра Мейхер в легком платье забыла о своем возрасте

А еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра Надя Мейхер в воздушном платье с декольте показала соблазнительный образ

Также Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Мейхер показала идеальные формы в полупрозрачном наряде



