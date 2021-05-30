Известная украинская певица Надя Мейхер, звезда "ВИА Гры", показала себя в невероятном образе
Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер стала давно популярной певицей, прославив группу "ВИА Гра", в которой была одной из первых солисток. Спустя 11 лет красотка ушла из коллектива и занялась сольной карьерой, а также увлеклась дизайном одежды. Не забывает девушка и об Инстаграм, где радует фанатов новым контентом.
Надя в этот раз опубликовала сторис, на котором позировала в черном приталенном платье, спустив бретельки. Девушка настолько их опустила, что бюст оказался практически не прикрыт. Красотка стояла у стены, поражая чувственным взглядом.
На втором фото Мейхер уже сидела в наряде с декольте за столом. Красотка отвела взгляд от объектива, позируя на черно-белом снимке.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис нет подобных функций.
Сообщалось, что Надежда Мейхер показала свои занятия балетом и поговорила на философскую тему.
Так, на фото в Instagram Надежда показала, как стоит на пуантах.
Артистка облачена в облегающий черный купальник для занятий хореографией, который выгодно подчеркнул ее аппетитные формы.
Напомним, 39-летняя экс-ВИА Гра Мейхер в легком платье забыла о своем возрасте
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