Відома українська співачка, колишня зірка "ВІА Гри" Надія Мейхер показала себе в неймовірному домашньому образі

Як повідомляє Politeka.net, Мейхер стала відомою після того, як потрапила до гурту "ВІА Гра", ставши однією з перших солісток зіркового колективу. Після 11 років у групі артистка покинула колектив, зайнявшись сольною кар'єрою. Сьогодні Мейхер успішно виступає з концертами, займається танцями, а також випускає власну лінійку одягу для фігуристих дам.

У себе в Instagram Мейхер часто демонструє одяг на собі. Її вбрання вельми екстравагантні, адже співачка примудряється поєднувати в них пікантність і елегантність. На свіжому фото Мейхер показала, як бути спокусливою вдома. Вона позувала в елегантній ночнушці на бретельках до підлоги. Зверху зірка накинула легкий халатик. Вираз обличчя Мейхер заслуговує на окрему увагу. Вона виглядала дуже пристрасною і привабливою.

Раніше ми писали, що Надія Мейхер показала фото з занять балетом. Артистка позувала в чорному костюмі, показавши відмінну фізичну форму. Фото вразило шанувальників настільки, що вони не могли залишити артистку без заслужених компліментів. Шанувальники захопилися красою і грацією зірки, а також тим, як майстерно вона стоїть на пуантах.

Нагадаємо, що 39-річна екс-ВІА Гра Мейхер в легкій сукні забула про свій вік: "Чому ти не старієш зовсім?".

Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Мейхер в прозорому вбранні заговорила про кохання:"краса неземна".

Також Politeka писала, що екс-ВІА Гра Мейхер спустила бретельки сукні, влаштувавши сеанс спокуси: провокаційні фото.