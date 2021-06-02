Популярна українська співачка Надія Мейхер порадувала шанувальників чарівним фото

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка і актриса Надія Мейхер, яка починала свою сценічну кар'єру в групі "ВІА Гра", часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно 38-річна красуня опублікувала в соцмережі чарівну фотографію, якій просто звела з розуму своїх шанувальників.

На новому знімку Надія постала на огляд публіки в цікавому образі – на ній напівпрозорий чорний наряд цікавого фасону з пишними рукавами. Волосся красуні зібрані в недбалу зачіску, на її обличчі легкий макіяж і сліпуча посмішка, а у вухах проглядаються масивні сережки. Співачка грайливо склала руки і уважно дивиться в камеру.

У підписі до фотографії Мейхер написала: "Кохання – яке ж це щастя!". Шанувальники тут же почали активно обговорювати нове фото зіркової красуні, засинаючи її компліментами в коментарях. "Талановита, красива. Щастя вічного", "Красуня", "Яке це щастя", "Прекрасна", "Надюша, яка ви все-таки класна", "Надя, яка ви красуня! Світіться від щастя", "Краса неземна!", "Скільки любові до Наді!", "Така красива", "Неймовірно красива актриса", "Ви така красуня", "Богиня!", "Божественна і шикарна", "Надя ти найкрасивіша, бажана", - пишуть в коментарях.

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