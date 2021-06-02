Популярная украинская певица Надежда Мейхер порадовала поклонников очаровательным фото

Как сообщает Politeka.net, популярная певица и актриса Надежда Мейхер, которая начинала свою сценическую карьеру в группе "ВИА Гра", часто радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram. Недавно 38-летняя красотка опубликовала в соцсети очаровательную фотографию, которой просто свела с ума своих поклонников.

На новом снимке Надежда предстала на обзор публики в интересном образе – на ней полупрозрачный черный наряд интересного фасона с пышными рукавами. Волосы красотки собраны в небрежную прическу, на ее лице легкий макияж и ослепительная улыбка, а в ушах проглядываются массивные серьги. Певица игриво сложила руки и внимательно смотрит в камеру.

В подпсии к фотографии Мейхер написала: "Любовь – какое же это СЧАСТЬЕ!". Поклонники тут же принялись активно обсуждать новое фото звездной красотки, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Талантливая, красивая. Счастья вечного", "Красотка", "Какое это счастье", "Прекрасная", "Надюша, какая вы все-таки классная", "Надя, какая вы красавица! Светитесь от счастья", "Красота неземная!", "Сколько любви к Наде!", "Такая красивая", "Невероятно красивая актриса", "Вы такая красотка", "Богиня!", "Божественна и шикарна", "Надя ты самая красивая, желанная", - пишут в комментариях.

Напомним, Пышногрудая экс-ВИА Гра Мейхер свела с ума в образе монашки: "Ох, Надя, что ж ты делаешь…".

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