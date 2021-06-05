Известная украинская певица, бывшая звезда «ВИА Гры» Надежда Мейхер показала себя в невероятном домашнем образе

Как сообщает Politeka.net, Мейхер стала известной после того, как попала в группу "ВИА Гра", став одной из первых солисток звездного коллектива. После 11 лет в группе артистка покинула коллектив, занявшись сольной карьерой. Сегодня Мейхер успешно выступает с концертами, занимается танцами, а также выпускает собственную линейку одежды для фигуристых дам.

У себя в Инстаграм Мейхер часто демонстрирует одежду на себе. Ее наряды весьма экстравагантны, ведь певица умудряется совмещать в них пикантность и элегантность. На свежем фото Мейхер показала, как быть соблазнительной дома. Она позировала в элегантной ночнушке на бретельках до пола. Сверху звезда набросила легкий халатик. Выражение лица Мейхер заслуживает отдельного внимания. Она выглядела очень страстной и привлекательной.

Ранее мы писали, что Надежда Мейхер показала фото с занятий балетом. Артистка позировала в черном костюме, показав отличную физическую форму. Фото поразило поклонников настолько, что они не могли оставить артистку без заслуженных комплиментов. Поклонники восхитились красотой и грацией звезды, а также тем, как мастерски она стоит на пуантах.

Напомним, что 39-летняя экс-ВИА Гра Мейхер в легком платье забыла о своем возрасте: "Почему ты не стареешь совсем?".

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер в прозрачном наряде заговорила о любви: "Красота неземная".

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер спустила бретельки платья, устроив сеанс искушения: провокационные фото.