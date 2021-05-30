39-річна співачка Надя Мейхер, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе на зйомках
Як пише Politeka.net, Надя Мейхер стала дуже відомою співачкою і прославила групу "ВІА Гра", ставши однією з перших солісток зіркового колективу. Після 11 років у групі дівчина покинула проект, після чого зайнялася сольною кар'єрою. Зараз красуня активно веде соціальні мережі, ділячись там своєю творчістю.
Цього разу красуня здалася в напівпрозорій сукні, сидячи на барному стільці. Красуня посміхалася, закривши очі від задоволення, а волосся залишила розпущеним.
"Комусь життя, як по маслу...
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А комусь, як по нотах", - написала дівчина.
"Клас", - відповіла колега по цеху Ольга Цибульська.
Фанати відразу почали активно лайкати і коментувати публікацію:
"Класна", "Божественна", "Музикалочка ти наша", "Хороша фотографія", " сукня принадність. Де можна таке взяти?", "Надюш, ну чому ти така красива і не старієш зовсім?".
Повідомлялося, що колишня солістка групи ВІА Гра розповіла про зміни в житті.
"Вже восени новий кінопроект. Комедія. Моя героїня, ділова жінка, яка давно втративши якесь відчуття романтики, поглинена зароблянням грошей, почала втрачати все нажите "непосильною працею", і в першу чергу сім'ю...",- написала Мейхер.
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