"Не тільки красива жінка, але, і мудра"

Популярна українська співачка і колишня солістка ВІА Гри Надія Мейхер показала ніжний жіночний образ і поділилася своїми думками на тему віри

Як пише Politeka.net, 39-річна співачка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Мейхер несподівано підняла тему віри.

"Велике щастя побачити в собі Бога прояв...І я абсолютно не про релігійність і релігію", - написала Мейхер.

Співачка поділилася своїми поглядами, згідно з якими кожна людина приходить в цей світ зі своїм досвідом і завданнями, тому людям дуже важливо вміти відрізняти «своїх» від «чужих» і «тимчасових».

"Так важливо на перший погляд у ворога побачити друга, адже цей "ворог" (нехай не бажаючи того і не розуміючи) "дає" нам можливість побачити власних "демонів", - вважає Мейхер.

Цей пост співачка супроводила своєю фотографією. На ній зірка позує в ніжному і навіть трохи містичному образі. На ній жіночний сарафан з легкої, напівпрозорої тканини з квітковим принтом, який тримається на тонких бретельках. А головною родзинкою образу став вінок з переплетених білих гілочок, який прикрасив голову надії.

Шанувальники знаменитості не змогли пройти повз її пост.

"Яка ви прекрасна Божественна жінка, Надя. Дай Бог вам щастя неземного і любові", "ви не тільки красива жінка, але, і мудра!", "Глибока дівчина", "Надія! Завжди бачила в вас космічну глибину! Ви чудова жінка!",- пишуть люди.

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