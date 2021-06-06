"Не только красивая женщина, но, и мудрая"

Популярная украинская певица и бывшая солистка ВИА Гры Надежда Мейхер показала нежный женственный образ и поделилась своими мыслями на тему веры

Как пишет Politeka.net, 39-летняя певица поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Мейхер неожиданно подняла тему веры.

«Великое счастье увидеть в себе Бога проявление... И я совершенно не о религиозности и религии», - написала Мейхер.

Певица поделилась своими взглядами, согласно которым каждый человек приходит в этот мир со своим опытом и задачами, поэтому людям очень важно уметь отличать «своих» от «чужих» и «временных».

«Так важно на первый взгляд во враге увидеть друга , ведь этот «враг» ( пусть не желая того и не понимая) «даёт» нам возможность увидеть собственных «демонов»», - считает Мейхер.

Этот пост певица сопроводила своей фотографией. На ней звезда позирует в нежном и даже немного мистическом образе. На ней женственный сарафан из легкой, полупрозрачной ткани с цветочным принтом, который держится на тонких бретельках. А главной изюминкой образа стал венок из переплетенных белых веточек, который украсил голову Надежды.

Поклонники знаменитости не смогли пройти мимо ее поста.

«Какая вы прекрасная божественная женщина, Надя. Дай Бог вам счастья неземного и любви», «Вы не только красивая женщина, но, и мудрая!», «Глубокая девушка», «Надежда! Всегда видела в Вас космическую глубину! Вы великолепная женщина!», - пишут люди.

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