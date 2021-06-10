Популярная украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер рассказала интересные детали своей жизни

После своего участия в группе "ВИА Гра" Надежда построила довольно успешную сольную карьеру, передает Politeka.net. Артистка пробует себя в разных амплуа. Звезда уже стала актрисой, впускает собственную линию одежды, а сейчас заявила о своем дебюте в качестве оперной певицы.

Об этом артистка рассказала в своем Инстаграм, подкрепив страстным видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах певица показала свою репетицию с коллективом оперы "Кармен". В посте звезда рассказала, что закрутила "роман" с оперой.

"МОЙ ДЕБЮТ в ОПЕРЕ ❤️ Чтобы рассказать, что для меня классическая музыка, и что значит в моей жизни ОПЕРА, придется написать книгу. ))) Ибо это «любовный роман»длинною практически в 25 лет, который проявлялся то вспышками страсти то, вспышками сомнений, затишья, или затишья перед настоящей бурей", - написала звезда.

По словам Мейхер, эта постановка для нее стала новым этапом развития.

"Для меня это Новый этап в моей творческой , профессиональной жизни... ЭТО чувство счастья, не имеющее приделов и границ...", - поделилась певица.

За два часа публикация собрала почти 10 тысяч просмотров и много комментариев.

"Браво❤️", "Любимка моя!❤️❤️", "Восхитительная девушка!😍😍😍", "Надежда,поздравляю вас с премьерой ((мечты должны сбываться 🎇🎇", "У меня нет возможности приехать к вам, как могу посмотреть его?🔥😍", - написали пользователи сети.

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