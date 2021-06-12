Популярная украинская певица Надежда Мейхер порадовала поклонников очаровательным фото и заговорила о личном

Как сообщает Politeka.net, популярная певица и актриса Надежда Мейхер, которая начинала свою сценическую карьеру в группе "ВИА Гра", часто радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram. Недавно 39-летняя красотка опубликовала в соцсети очаровательную фотографию, а в подписи к ней оставила длинный пост размышлений о жизни и прошлом.

На снимке Надя запечатлела себя сама в рабочей обстановке. Перед камерой она появилась в белой футболке с интересным принтом, поверх которой накинула черную кожаную курточку. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и задумчивый вид.

В подписи к публикации Мейхер написала свои рассуждения о жизни и прошлом, отмечая, что никакой стабильности не существует и не нужно к ней стремиться. "Как часто мы хотим начать жизнь с чистого листа, или хотя бы какие-то фрагменты нашей жизни изменить в другом направлении? Как часто мы готовы к тому, чтобы оставить в покое фрагменты нашей книги в прошлом, фрагменты, которые являются главным стопором к новому? Не сдерживайте себя, не прячьте головы в песок... Расправьте крылья, и летите навстречу своим большим возможностям, к своему истинному потенциалу. И нет, стабильности нет!", - написала Надежда.

Напомним, Пышногрудая экс-ВИА Гра Мейхер свела с ума в образе монашки: "Ох, Надя, что ж ты делаешь…".

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