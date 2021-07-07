Известная певица, экс-солистка ВИА Гры Надежда Мейхер впечатлила стройной фигуркой
Как пишет Politeka.net, артистка отправилась на отдых. На экскурсии она засветилась в повседневной одежде – узких черных джинсах и белой свободной футболке, которая скрыла ее большой бюст. На фото Мейхер продемонстрировала неподдельные эмоции радости от того, что путешествует по Украине.
«Наконец-то удалось побывать в замке Олесский, Львовская обл. Часто проезжая дорогой Киев-Чоп, этот замок каждый раз обращал на себя моё внимание...Потрясающее место!!! А путь к нему оказался не менее захватывающий», - поделилась своими впечатлениями певица.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Мама дорогая, как там красиво!», «Класс», «Красотуля, Надюша!», «Потрясающе», «Клевые джинсы», «Очаровательная стройняшка и замок симпатишный!», «Замок красив, а как вы так похудели?!! Как девочка», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Надежда Мейхер в соблазнительной позе показала свой талант: «Во мужику повезло».
Как сообщала Politeka, Надежда Мейхер в повседневной одежде впечатлила образом, отправившись в путешествие: "У каждого из нас...".
Также Politeka писала, что Надежда Мейхер ослепила лучезарной улыбкой, показав себя вблизи: «Морщинок добавляет…».