Відома українська співачка Надя Мейхер, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе під час подорожі

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер стала дуже відомою, працюючи з групою ВІА Гра, в якій була ще з першого складу. Дівчина остаточно покинула колектив в 2011 році, коли була вагітною. 39-річна красуня і зараз продовжує творити, а також активно веде соціальні мережі, ділячись цікавим контентом з фанатами.

На новому фото, яке Надя опублікувала в Instagram, красуня була в толстовці і з розпущеним волоссям. Дівчина посміхалася, знімаючи себе на тлі автомобіля. На другому кадрі Мейхер стояла біля поля, піднявши руки вгору. Як можна помітити, красуня одягла звичайні спортивні штани.

"Борознимо безкраї простори України... Душевно. Затишне місце. У кожного з нас на світі є місця", - написала красуня.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Як же я люблю Вас! Ваш талант, харизму і красу", "куди приходимо ми, на мить уеденііться...", "Красива, розумна щастя Вам".

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