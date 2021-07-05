Известная украинская певица Надя Мейхер, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя во время путешествия

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер стала очень известной, работая с группой ВИА Гра, в которой была еще с первого состава. Девушка окончательно покинула коллектив в 2011 году, когда была беременной. 39-летняя красотка и сейчас продолжает творить, а также активно ведет социальные сети, делясь интересным контентом с фанатами.

На новом фото, которое Надя опубликовала в Инстаграм, красотка была в толстовке и с распущенными волосами. Девушка улыбалась, снимая себя на фоне автомобиля. На втором кадре Мейхер стояла у поля, подняв руки вверх. Как можно заметить, красотка надела обычные спортивные штаны.

"Бороздим бескрайние просторы Украины... Душевно. Уютное место. У каждого из нас на свете есть места", - написала красотка.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как же я люблю Вас! Ваш талант, харизму и красоту ", "Куда приходим мы, на миг уеденииться...", "Красивая,умная счастья Вам".

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер в пикантной позе похвасталась своим талантом

А еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер разоткровенничалась в Сети, заговорив о новой жизни

Также Politeka сообщала, что Надя Мейхер в белоснежном наряде сделала акцент на пышный бюст



