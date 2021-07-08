Актриса і Режисер Тетяна Догілєва потрапила в лікарню

Причиною госпіталізації стала пневмонія, повідомляє телеграм-канал Mash.

"У неї уражено 30% легенів. Тиждень тому у 64-річної актриси піднялася температура — до 38, з'явилися слабкість і головний біль. Тетяна почала приймати противірусні. Не допоміг, стан погіршувався", - йдеться в повідомленні.

Догілєвої в результаті довелося звернутися за допомогою до лікарів і її відвезли лікарню. Лікарі діагностували у артистки двосторонню пневмонію-зараз вона перебуває під наглядом лікарів.

Варто відзначити, що в Догілєва останнім часом сильно змінилася. Шанувальники відзначають, що їх улюблениця абсолютно не схожа на себе колишню. Деякі і зовсім припускають, що у артистки з'явилися серйозні проблеми зі здоров'ям - вона погладшала і помітно постаріла.

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