Ушел из жизни известный украинский актер, звезда сериалов «Роксолана» и «Папик» Валерий Шептекита

Трагическую новость сообщили на странице «Молодого театра» в Фейсбук. Отмечается, что артист умер в возрасте 80 лет. Точные причины смерти Шептекиты пока не озвучиваются, однако в соцсетях украинцы вспомнили, что совсем недавно актера госпитализировали из-за тяжелого течения коронавируса.

Шептекита более 40 лет работал в «Молодом театре», где сыграл несколько сотен ролей. Кроме того, он снялся в нескольких десятках фильмов и занимался дубляжом. Многим украинцам он мог запомниться своими ролями в сериалах «Роксолана: Настуня» и «Папик», мюзикле «12 стульев» или комедии «Я, ты, он, она» с Владимиром Зеленским.

«Никогда не оставался в стороне театральных дел, любил и поддерживал молодежь. Писал стихи, организовывал театральные вечера и капустники… Мы всегда будем помнить Валерия Ивановича Шептекита жизнерадостным и неравнодушным человеком, который не представлял своей жизни без театра!», - говорится в публикации «Молодого театра».

Украинцы также выражают свои соболезнования в связи с кончиной актера.

«Жаль…Чудесный актер…Светлая память», «Большая потеря. Сочувствую...Светлая и вечная память», «Человек, оставивший след в душе каждого, кто с ним соприкасался, как лично, так и через сценические образы. Эту новость ещё нужно осознать. В памяти и сердце навсегда...», «Жаль. Светлый человек был», «Великий актер и Человек с большой буквы!», - пишут люди.

Напомним, тело известного советского актера нашли в собственной квартире: "не дожил до юбилея".

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