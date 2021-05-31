Известный советский и российский актер Филимон Сергеев найден мертвым в своей квартире
Об этом сообщил российский «Пятый канал». По данным журналистов, тело звезды театра и кино нашли в его квартире 31 мая. Сообщается, что на нем не было обнаружено следов насильственной смерти, поэтому актер, вероятно умер по естественным причинам. Его тело отправили в морг, однако точная причина смерти пока неизвестна.
Сергеев ушел из жизни в возрасте 79 лет, не дожив до 80-летия всего два месяца.
Филимон Сергеев запомнился многим зрителям благодаря ролям в десятках фильмов и сериалов. В частности, он играл в сериалах «Две судьбы» и «Россия молодая». Актер также играл в театре.
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Кроме того, Сергеев любил писать. Он выпустил несколько книг прозой, а также сборники стихов. Помимо этого, артист был автором нескольких песен к разным фильмам.
Ранее мы сообщали, что 15 мая скончался советский, таджикский актер театра и кино, народный артист Таджикистана Назирмад Мусоев. Смерть наступила прямо во время съемок нового фильма. Предварительная причина - сердечный приступ.
Сообщалось, что Мусоев никогда не жаловался на проблемы со здоровьем. Коллеги отзывались об актере только положительно.
Напомним, внезапно не стало красавицы-актрисы, фильмы с ней вошли в историю: "Причиной смерти стала... ".
Как сообщала Politeka, трагедия унесла жизнь известного актера, ему было всего 32: «Врачи не смогли спасти».
Также Politeka писала, что ушел из жизни известный советский актер: трагедия случилась прямо во время съемок нового фильма.