Актриса и режиссер Татьяна Догилева попала в больницу

Причиной госпитализации стала пневмония, сообщает телеграм-канал Mash.

"У неё поражено 30% лёгких. Неделю назад у 64-летней актрисы поднялась температура — до 38, появились слабость и головная боль. Татьяна начала принимать противовирусные. Не помогло, состояние ухудшалось", - говорится в сообщении.

Догилевой в итоге пришлось обратиться за помощью к врачам и ее увезли больницу. У артистки диагностировали двустороннюю пневмонию - сейчас она находится под наблюдением врачей.

Стоит отметить, что в Догилева в последнее время сильно изменилась. Поклонники отмечают, что их любимица совершенно не похожа на себя прежнюю. Некоторые и вовсе предполагают, что у изменившейся у артистки появились серьезные проблемы со здоровьем - она располнела и заметно постарела.

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