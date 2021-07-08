Головний тренер збірної Англії прокоментував результат поєдинку з Данією

Як передає Politeka.net, Гарет Саутгейт зазначив, що пишається своїми гравцями під час післяматчевої прес-конференції (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Також британський фахівець згадав і про матч з Україною.

"Неймовірно бути частиною цього. Ми знали, що це буде непросто. У Римі (з Україною - ред.) було просто", - зазначив наставник англійців.

Також він підкреслив, що був упевнений у виході Англії у фінал змагання.

"Гравці виконали неймовірну роботу з урахуванням того, що у деяких мало досвіду гри за збірну, коли ми так довго чекали, щоб виграти в півфіналі", - поділився фахівець.

Історичний результат "трьох левів" на Євро поставили під сумнів через інцидент, який стався вже в додатковий час.

На 103-й хвилині матчу стався спірний епізод, коли Рахім Стерлінг впав у штрафній збірній Данії.

Скориставшись системою VAR, арбітр вказав на одинадцятиметровий, який з добивання реалізував Гарі Кейн.

Багато футболістів, тренерів і громадськість порахували рішення головного арбітра помилковим.

Рахунок 2: 1 залишився незмінним до кінця матчу. У фіналі Євро-2020 підопічні Саутгейта зустрінуться зі збірною Італії, яка в півфіналі вибила з турніру Іспанію.

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