Главный тренер сборной Англии прокомментировал результат поединка с Данией
Как передает Politeka.net, Гарет Саутгейт отметил, что гордится своими игроками во время послематчевой пресс-конференции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Также британский специалист вспомнил и о матче с Украиной на стадии 1/4 финала.
"Невероятно быть частью этого. Мы знали, что это будет непросто. В Риме (с Украиной - ред.) было просто", - отметил наставник англичан.
Также он подчеркнул, что был уверен в выходе Англии в финал соревнования.
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"Игроки проделали невероятную работу с учетом того, что у некоторых мало опыта игры за сборную, когда мы так долго ждали, чтобы выиграть в полуфинале", - поделился специалист.
Исторический результат "трех львов" на Евро поставили под сомнение из-за инцидента, который произошел уже в дополнительное время.
На 103-й минуте матча произошел спорный эпизод, когда Рахим Стерлинг упал в штрафной сборной Дании.
Воспользовавшись системой VAR, арбитр указал на одиннадцатиметровый, который с добивания реализовал Гари Кейн.
Многие футболисты, тренеры и общественность посчитали решение главного арбитра ошибочным.
Счет 2:1 остался неизменным до конца матча. В финале Евро-2020 подопечные Саутгейта встретятся со сборной Италии, которая в полуфинале выбила из турнира Испанию.
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