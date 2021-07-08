Главный тренер сборной Англии прокомментировал результат поединка с Данией

Как передает Politeka.net, Гарет Саутгейт отметил, что гордится своими игроками во время послематчевой пресс-конференции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Также британский специалист вспомнил и о матче с Украиной на стадии 1/4 финала.

"Невероятно быть частью этого. Мы знали, что это будет непросто. В Риме (с Украиной - ред.) было просто", - отметил наставник англичан.

Также он подчеркнул, что был уверен в выходе Англии в финал соревнования.

"Игроки проделали невероятную работу с учетом того, что у некоторых мало опыта игры за сборную, когда мы так долго ждали, чтобы выиграть в полуфинале", - поделился специалист.

Исторический результат "трех львов" на Евро поставили под сомнение из-за инцидента, который произошел уже в дополнительное время.

На 103-й минуте матча произошел спорный эпизод, когда Рахим Стерлинг упал в штрафной сборной Дании.

Воспользовавшись системой VAR, арбитр указал на одиннадцатиметровый, который с добивания реализовал Гари Кейн.

Многие футболисты, тренеры и общественность посчитали решение главного арбитра ошибочным.

Счет 2:1 остался неизменным до конца матча. В финале Евро-2020 подопечные Саутгейта встретятся со сборной Италии, которая в полуфинале выбила из турнира Испанию.

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