Українська співачка Тоня Матвієнко показала, як бере участь у зйомках нового проекту зі своїм чоловіком Арсеном Мірзояном

Як передає Politeka.net, зіркова пара стала учасниками шоу талантів "Співають всі". Це шоу, в якому сотня українських знаменитостей обиратимуть найталановитіших українців.

Тоня Матвієнко Арсен Мірзоян

У себе в Instagram артистка показала кадр, зроблений під час знімального процесу. Вона лежала біля червоної кнопки на своєму "робочому" місці, а поруч з нею сидів її чоловік.

"Кнопкодави", - жартівливо підписала фото зірка.

Популярні новини зараз

Трагедія потрясла екс-чоловіка Наташі Корольової, подробиці: "До останнього хотілося вірити, що люди залишаться живі"

Раптово пішов з життя соліст популярного гурту: "Його буде дуже не вистачати"

Леся Нікітюк і Полякова не стрималися, побачивши, якою Сумська була в 16 років: "Боже, Оля..."

40-річна внучка Чапкіса в крихітному купальнику приголомшила ідеальним пресом: "Чудово, як гол К'єзи"

Пішов з життя актор Роберт Дауні, перші подробиці трагедії: "Страждав від хвороби..."
Показати ще

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ви красуня Тоня", «яка мила», «Ідеальна пара», «там схоже жарко», «Тонечка, Я так рада бачити вас на цьому проекті», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що разом з Матвієнко і Мірзояном в шоу також візьмуть участь Наталія Могилевська, Міша Романова, Вікторія Смеюха, Віктор Павлік, Слава Дьомін, Асія Ахат та інші зірки.

Нагадаємо, що Мірзоян показав, що його пов'язує з Пономарьовим: з'явилися яскраві фото.

Як повідомляла Politeka, Мірзоян без плавок побешкетував на озері, хвалячись біцепсами:"проти природи не попреш".

Також Politeka писала, що Мірзоян похвалився дружиною без макіяжу і підрослими синами на "екстремальному" відпочинку:"крута команда".