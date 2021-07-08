Українська співачка Тоня Матвієнко показала, як бере участь у зйомках нового проекту зі своїм чоловіком Арсеном Мірзояном

Як передає Politeka.net, зіркова пара стала учасниками шоу талантів "Співають всі". Це шоу, в якому сотня українських знаменитостей обиратимуть найталановитіших українців.

У себе в Instagram артистка показала кадр, зроблений під час знімального процесу. Вона лежала біля червоної кнопки на своєму "робочому" місці, а поруч з нею сидів її чоловік.

"Кнопкодави", - жартівливо підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ви красуня Тоня", «яка мила», «Ідеальна пара», «там схоже жарко», «Тонечка, Я так рада бачити вас на цьому проекті», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що разом з Матвієнко і Мірзояном в шоу також візьмуть участь Наталія Могилевська, Міша Романова, Вікторія Смеюха, Віктор Павлік, Слава Дьомін, Асія Ахат та інші зірки.

Нагадаємо, що Мірзоян показав, що його пов'язує з Пономарьовим: з'явилися яскраві фото.

Як повідомляла Politeka, Мірзоян без плавок побешкетував на озері, хвалячись біцепсами:"проти природи не попреш".

Також Politeka писала, що Мірзоян похвалився дружиною без макіяжу і підрослими синами на "екстремальному" відпочинку:"крута команда".