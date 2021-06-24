Відомий український співак Арсен Мірзоян показав своїх дітей на відпочинку в компанії Ніни Матвієнко

Артист став набирати популярність, з'явившись на шоу "Голос країни" у 2011 році, пише Politeka.net. Саме завдяки проекту Арсен познайомився зі співачкою Тонею Матвієнко.

Спочатку у двох артистів зав'язалися дружні стосунки, а пізніше Мірзоян закохався. Вдома співака чекала дружина, Анна, і двоє синів, Влад і Артем.

За словами Матвієнко, вона не була розлучницею, а романтичні стосунки в обох зав'язалися після того, як Арсен подав на розлучення.

Зараз пара виховує чотирьох дітей ще - спільну дочку, Ніну, яка народилася у 2016 році, і першу дочку Антоніни, Уляну.

Співак регулярно ділитися спільними кадрами, на яких він проводить час з дітьми. Цього разу родина вирушила на "екстремальний" відпочинок в Яремчу на водоспад Дівочі сльози.

На кадрах можна помітити Тоню без макіяжу, і синів співака на квадроциклах.

За три години публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"❤️❤️❤️", "Приїжджайте ще)) ❤️❤️❤️", "краса, теж там були взимку) Краса Карпат і природи - вражає👏 🔥❤️", "молодці !!! Драйвовий відпочинок !!! 👍👍👍🤟💥 ♥ ️", "Крута команда👏 👏 👏", " старший син завжди сумний на фото ... ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, в одному з інтерв'ю Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко розповіли, як проводять відпочинок разом. Зокрема, подружжя любить подорожувати і активно проводити час, наприклад, сходити в сплав по річці, або відпочинок в курені.

Нагадаємо, Арсен Мірзоян ошелешив зізнанням, як залишив дружину і дітей заради Тоні Матвієнко: "я зрозумів - все, припливли!".

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