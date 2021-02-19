Известный украинский певец, муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян поразил необычными кадрами
Артист на своей странице в Instagram опубликовал новые фото, которые вызвали интерес пользователей Сети, пишет Politeka.net. Видно, что эту ночь Мирзоян провел не дома.
«Вот такая ночь впереди», - написал он поздно вечером 18 февраля.
При этом Мирзоян показал кадры в ретро, сделанные в одной из киевских фотостудий. На них изображены харизматичные актеры в одежде прошлого века и съемочная группа.
На одном из кадров посередине комнаты на стуле сидит хрупкая блондинка по бокам от которой стоят два мужчины.
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Мирзоян не стал вдаваться в детали и рассказывать, что именно происходило на съемочной площадке. Возможно, поклонники певца скоро смогут насладиться новым клипом.
После увиденного у фолловеров артиста возникло много вопросов. "Что снимаете?",- спрашивали его в комментариях. Однако певец решил держать интригу. » Что - то снимаем", - уклончиво ответил он.
Напомним, ранее артист на своей странице в Instagram опубликовал фото с Тоней Матвиенко, сделанные 10 лет назад.
На фотографиях тогда еще будущие супруги позирует в студии звукозаписи во время записи совместной песни.
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