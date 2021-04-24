Известный украинский певец Арсен Мирзоян, который стал финалистом шоу «Маска» в образе Дракона, показал, как радует жену
Артист на своей странице в Instagram опубликовал новое фото, на которое бурно отреагировали пользователи Сети, пишет Politeka.net.
"Любимая захотела мороженого и рыцарь умчался!» - написал артист.
Мирзоян показал фото, на котором видно, как он забирает заказ.
«Ну ты мотивашка», - отреагировала на пост телеведущая Соломия Витвицкая.
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Также артист показал свой маршрут.
«Вижу казака, который мечом убивает великана», «Огонь», - пишут в комментариях.
Напомним, Арсен и Тоня познакомились во время участия в шоу "Голос страны", причем, по словам певца, сначала молодая певица ему не понравилась, ведь она зашла в студии, не поздоровавшись.
Как известно, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян жили в гражданском браке. 15 января 2016 года родилась их дочь Нина. Через полтора года, 15 Июня 2017 года, они узаконили свои отношения.
У Арсена Мирзояна также есть два сына от первого брака. У Тони Матвиенко также есть еще дочь от предыдущих отношений.
Мирзоян рассказывал, что старается помогать первой семье и регулярно общается с сыновьями.
Напомним, Арсен Мирзоян ошарашил признанием, как оставил жену и детей ради Тони Матвиенко: "Я понял - все, приплыли!".
Как сообщала Politeka, муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян засветил другую красавицу-блондинку: "вот такая ночь...".
Также Politeka писала, что Арсен Мирзоян показал редкие фото с Тоней Матвиенко еще до брака: "вместе с 2011 года?».