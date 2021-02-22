"Я решил, что я буду честным"

Известный украинский певец Арсен Мирзоян рассказал о том, как ушел от бывшей жены к Тоне Матвиенко

В свое время роман двух исполнителей вызвал большой скандал, ведь ради Матвиенко Мирзоян ушел от своей первой жены Анны, с которой они воспитывали двоих детей. В программе «Жизнь известных людей» Мирзоян решил рассказать, как начался его роман с дочерью легендарной советской и украинской певицы.

Арсен и Тоня познакомились во время участия в шоу «Голос країни», причем, по словам певца, сначала молодая певица ему не понравилась, ведь она зашла в студии, не поздоровавшись.

«Я думаю — ничего себе. А что это теперь не здороваются? Что это такое?», - возмутился певец.

Однако впоследствии они познакомились поближе и Мирзоян даже позвал Тоню с собой в тур. В какой-то момент они оба поняли, что между ними возникли чувства. Тогда Арсен начал думать о том, как рассказать об этом тогдашней жене.

«Дал себе где-то год прожить с этим! Может, я передумаю, может, это не серьезно. И я понял — все, приплыли! Я решил, что я буду честным. Не надо делать хуже никому и я подумал, лучше сейчас, чем никогда», - вспоминает певец.

Он добавил, что старался не реагировать на негатив, который полился на них с Матвиенко после его развода с женой. По словам певца, он не чувствует себя виновным в сложившейся ситуации, старается помогать первой семье и регулярно общается с сыновьями.

Певец также признался, что его часто донимают назойливые поклонницы, заставляя новую жену ревновать.

«Мы договорились с Тоней говорить обо всем. Мы стараемся не жить прошлым. И ни в коем случае не использовать это как оружие дополнительное к следующей ссоры», - подчеркнул Мирзоян.

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