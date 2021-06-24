Известный украинский певец Арсен Мирзоян показал своих детей на отдыхе в компании Нины Матвиенко

Артист стал набирать популярность, появившись на шоу "Голос країни" в 2011 году, пишет Politeka.net. Именно благодаря проекту Арсен познакомился с певицей Тоней Матвиенко.

Сначала у двух артистов завязались дружеские отношения, а позже Мирзоян влюбился. Дома певца ждала жена, Анна, и двое сыновей, Влад и Артем.

По словам Матвиенко, она не была разлучницей, а романтические отношения у обоих завязались после того, как Арсен подал на развод.

Сейчас пара воспитывает четверых детей еще - общую дочь, Нину, родившуюся в 2016 году, и первую дочь Антонины, Ульяну.

Певец регулярно делиться совместными кадрами, на которых он проводит время с детьми. В этот раз семья отправилась на "экстремальный" отдых в Яремчу на водопад Девичьи слезы.

На кадрах можно заметить Тоню без макияжа, и сыновей певца на квадроциклах.

За три часа публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"❤️❤️❤️", "Приезжайте еще)) ❤️❤️❤️", "Красота, тоже там были зимой) красота Карпат и природы - поражает 👏🔥❤️", "Молодцы !!! Драйвовый отдых !!! 👍👍👍🤟💥 ♥ ️", "Крутая команда 👏👏👏 "," Старший сын всегда печальный на фото ... ", - написали пользователи сети.

Отметим, в одном из интервью Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко рассказали, как проводят отдых вместе. В частности, супруги любят путешествовать и активно проводить время, например, сходить в сплав по реке, или отдых в шалаше.

Напомним, Арсен Мирзоян ошарашил признанием, как оставил жену и детей ради Тони Матвиенко: "Я понял - все, приплыли!".

Как сообщала Politeka, муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян засветил другую красавицу-блондинку: "вот такая ночь...".

Также Politeka писала, что Арсен Мирзоян показал редкие фото с Тоней Матвиенко еще до брака: "вместе с 2011 года?».