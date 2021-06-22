Відомий український співак Арсен Мірзоян вразив спільною появою з колегою Олександром Пономарьовим

42-річний Мірзоян родом із Запоріжжя. Він прославився в 2011 році, коли взяв участь у першому сезоні шоу «Голос країни». Зараз співак активно будує кар'єру, радуючи фанів новими піснями.

Схоже, що незабаром шанувальників артиста чекає його спільне творіння з Олександром Пономарьовим. Про це свідчать фото, які з'явилися на сторінці Мірзояна, пише Politeka.net.

"Дует «АрОл» на знімальному майданчику!"- підписав знімки Мірзоян.

Олександр Пономарьов зображений в темно-синьому костюмі, сорочці, білій футболці і білому взутті. Арсен Мірзоян на зйомках був у чорному одязі та різнобарвному взутті.

"Вогонь", - відреагували шанувальники артиста в Instagram.

Нагадаємо, Пономарьов нещодавно став учасником фото-проекту» Якби не Шоу-Бізнес", в якому зірки постають в образах професій, про які вони мріяли в дитинстві.

Пономарьов зізнався, що його завжди вабила робота поліцейського.

«У дитинстві я хотів бути міліціонером, тому що поліції тоді ще не було: поліція була тільки за кордоном. Що мені подобалося? У них був пістолет, у них була машина, яка дозволяла кричати в мегафон, а це своєрідний мікрофон, значить можна було співати», - розповів співак.

Нагадаємо, Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко показали, як відзначають річницю весілля в Карпатах.

А ще Politeka писала, що чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян з серцем в руках підкорив "Холостячку" Огневич.

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