Украинский певец и муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян решил присоединится с новому флэш-мобу

Как передает Politeka.net, 43-летний исполнитель опубликовал интересную фотографию на своей странице в Инстаграм. На ней он изображен в синей футболке, держащий клубничку в форме сердечка. Мирзоян похвастался ягодой необычной формы.

«Все чаще вижу в ленте такие фото, поэтому поддержу флеш-моб», - написал певец.

Фотоснимок за час лайкнули 350 человек, среди тех кого он покорил, оказалась новая главная герояиня шоу "Холостячка" Злата Огневич.

Сам Арсен Мирзоян родом из Запорожья. Он прославился в 2011 году, когда принял участие в первом сезоне шоу «Голос країни». Там артист встретил свою любовь – певицу Тоню Матвиенко, которая родила ему дочь Нину. Поженились артисты в 2017 году после продолжительного романа.

У 40-летней Тони Матвиенко есть старшая дочь Ульяна, которой сейчас уже 22 года.

У Арсена Мирзояна также есть двое сыновей от предыдущего брака, с которыми он поддерживает отношения.

Не так давно мы сообщали, что Арсен Мирзоян приехал в Запорожье на последний звонок к сыну.

В кадре певец показал, как прокатился на велосипеде и открыл купальный сезон в речке.

«У старшего последний звонок, впереди серьезные шаги и важные решения. Велосипед и река - это каприз», - подписал фото Мирзоян.

Напомним, что жена Мирзояна Тоня Матвиенко показала дочек-принцесс: «Какие красивенные, нет слов».

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