Жена Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко показала, как исполнилась ее мечта

12 апреля певица отпраздновала свое 40-летие. В новом посте она рассказала, какие желания загадала, и показала, что уже осуществилось.

«Какие три желания я загадала на свои 40? Здоровье моей семье, отпраздновать юбилей на сцене и быть королевой со своими принцессами на обложке», - написала артистка.

Так, Тоня Матвиенко действительно оказалась на обложке журнала со своими дочерями – Ульяной и Ниной.

Певица позировала в роскошном платье изумрудного цвета с открытыми плечами. По бокам у нее разместились дочки-красотки.

Снимок произвел настоящий фурор.

«Сказочные», «Какие красивенные, нет слов», «Вау, красотки», «Какие волшебные», «Тоня, ты самая лучшая», «Прекрасное фото. Девочки, вы чудесные», «Красивая семья», - пишут в комментариях.

Напомним, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поженились в 2017 году, этому предшествовал длительный роман. Арсен и Тоня познакомились во время участия в шоу «Голос країни», причем, по словам певца, сначала молодая певица ему не понравилась, ведь она зашла в студии, не поздоровавшись.

Однако впоследствии они познакомились поближе и оба поняли, что между ними возникли чувства. На тот момент Мирзоян был женат, и воспитывал с женой двух сыновей.

Что касается Тони Матвиенко, то у нее была дочь от предыдущих отношений - Ульяна. А в январе 2016 года певица родила вторую дочь – Нину, от Мирзояна, с которым была в гражданском браке.

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