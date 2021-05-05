Известный украинский певец Арсен Мирзоян, который стал финалистом шоу «Маска» в образе Дракона, показал свои развлечения

Муж Тони Матвиенко известен своей любовью к спорту. В этот раз на своей странице в Инстаграм он показал кадры с волейбольной площадки, пишет Politeka.net.

Похоже, что прежде чем играть, плащадку для волейбола пришлось обустроить.

Судя по геотегу, артист сейчас находится во Львове.

«Ого...🔥🔥🔥 Здорово!!! 💪❤», «Круто», «Молодцы», «Здорово», - пишут в комментариях.

Отметим, ранее Мирзоян рассказывал, что является сторонником активного образа жизни. При этом именно волейболу отводится особое место в его графике.

«Возле нашего дома в палисаднике организовал спортивную площадку, а еще по средам и воскресеньям бегаю кросс. В субботу играю в волейбол, и у нас проходят довольно серьезные игры», - говорил он.

Артист подчеркивал, что волейбол помогает поддерживать форму и является хорошим способом проверить свою физическую подготовку..

«Очень хорошо помогает себя контролировать волейбол — как подаешь, как подбираешь мяч, как висишь над сеткой — по этим критериям можно понять, запустил себя или держишь в форме», - уверен певец.

Напомним, Арсен Мирзоян ошарашил признанием, как оставил жену и детей ради Тони Матвиенко: "Я понял - все, приплыли!".

Как сообщала Politeka, муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян засветил другую красавицу-блондинку: "Вот такая ночь...".

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