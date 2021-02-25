Знаменитая украинская и советская певица Нина Матвиенко откровенно рассказала о трудностях жизни со своей взрослой дочерью Тоней и ее семьей

Сейчас 39-летняя Антонина Матвиенко с семьей временно живет со своей матерью. По словам Нины Матвиенко, в их доме не обходится без конфликтов. Об этом певица рассказала в эфире канала Кyiv Live (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Так, Матвиенко отметила, что ее дочь явно хочет чувствовать себя хозяйкой в доме. Певица отметила, что даже не старается давать Тоне советы, ведь та уже взрослая женщина и может справиться со всем сама. В то же время, матери нелегко дается такое сожительство, поэтому она надеется на то, что семья дочери в ближайшее время съедет в свой дом.

«Тоня завоевывает свою территорию как хозяйка, она уже без меня может обойтись...Думаю, она правильно делает, что хочет утвердиться как мама и как хозяйка, но я молю Бога, чтобы они поскорее все равно пошли в свой дом», - призналась Матвиенко.

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Она также добавила, что иногда ее дочь забывает о возрасте матери, из-за чего ей приходится непросто.

«Надо немножко вникать, что я уже не такая молодая. Она относится ко мне не как к бабушке, а как к молодой маме. И я двигаюсь. И нечего обижаться, что они меня подгоняют», - рассказала звезда.

Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко

Как известно, Тоня Матвиенко замужем за известным певцом Арсеном Мирзояном. Они воспитывают пятилетнюю дочь, которую решили назвать Нина.

Напомним, Арсен Мирзоян ошарашил признанием, как оставил жену и детей ради Тони Матвиенко: "Я понял - все, приплыли!".

Как сообщала Politeka, муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян засветил другую красотку-блондинку: «Вот такая ночь…».

Также Politeka писала, что Арсен Мирзоян показал редкие фото с Тоней Матвиенко еще до брака: «Вместе с 2011 года?».