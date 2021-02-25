Знаменитая украинская и советская певица Нина Матвиенко откровенно рассказала о трудностях жизни со своей взрослой дочерью Тоней и ее семьей

Сейчас 39-летняя Антонина Матвиенко с семьей временно живет со своей матерью. По словам Нины Матвиенко, в их доме не обходится без конфликтов. Об этом певица рассказала в эфире канала Кyiv Live (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Так, Матвиенко отметила, что ее дочь явно хочет чувствовать себя хозяйкой в доме. Певица отметила, что даже не старается давать Тоне советы, ведь та уже взрослая женщина и может справиться со всем сама. В то же время, матери нелегко дается такое сожительство, поэтому она надеется на то, что семья дочери в ближайшее время съедет в свой дом.

«Тоня завоевывает свою территорию как хозяйка, она уже без меня может обойтись...Думаю, она правильно делает, что хочет утвердиться как мама и как хозяйка, но я молю Бога, чтобы они поскорее все равно пошли в свой дом», - призналась Матвиенко.

Она также добавила, что иногда ее дочь забывает о возрасте матери, из-за чего ей приходится непросто.

«Надо немножко вникать, что я уже не такая молодая. Она относится ко мне не как к бабушке, а как к молодой маме. И я двигаюсь. И нечего обижаться, что они меня подгоняют», - рассказала звезда.

Как известно, Тоня Матвиенко замужем за известным певцом Арсеном Мирзояном. Они воспитывают пятилетнюю дочь, которую решили назвать Нина.

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