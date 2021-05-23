Известный украинский певец Арсен Мирзоян рассказал, как проводит свое утро

Артист стал завоевывать популярность после участия в шоу "Голос країни" в 2011 году, пишет Politeka.net. Сейчас артист продолжает строить певческую карьеру, а также активно ведет страницу в Инстаграм. К слову, сейчас на страницу исполнителя подписаны 48,6 тысячи пользователей сети.

В новом посте певец показал, как началось его утро - с пробежки. На кадрах Арсен позирует в красной футболке и шортах рядом со стройной красоткой. А также он показал, какое расстояние преодолел по Киеву.

"Доброе утро! # Арсенмирзоян #run #kyiv #goodmorning встречаемся на волейболе, на концертах ... почему бы не встретиться на пробежке? 😎 @ vtv26", - написал артист, впечатлив кадрами.

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Напомним, Арсен Мирзоян женат на известной певице Тоне Матвиенко. В одном из интервью пара рассказала, как проводит отдых вместе. В частности, супруги любят путешествовать и активно проводит время, например, сходить в сплав по реке, или отдых в шалаше. А если свободного времени только на уик-енд, семья может просто отдохнуть под Киевом, вдали от городской суеты.

Также Арсен Мирзоян признался, что любит играть в волейбол, заниматься рафтингом, устраивать велозаезды, а также ездить на квадроциклах.

По словам Тони Матвиенко, для нее идеальный отдых – это когда есть душевное спокойствие за себя, за семью, и когда все, что окружает, приносит только удовольствие.

Напомним, Арсен Мирзоян ошарашил признанием, как оставил жену и детей ради Тони Матвиенко: "Я понял - все, приплыли!".

Как сообщала Politeka, муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян засветил другую красавицу-блондинку: "вот такая ночь...".

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