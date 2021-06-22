Известный украинский певец Арсен Мирзоян восхитил совместным появлением с коллегой Александром Пономаревым

42-летний Мирзоян родом из Запорожья. Он прославился в 2011 году, когда принял участие в первом сезоне шоу «Голос країни». Сейчас певец активно строит карьеру, радуя фанов новыми песнями.

Похоже, что вскоре поклонников артиста ждет его совместное творение с Александром Пономаревым. Об этом свидетельствуют фото, которые появились на странице Мирзояна, пишет Politeka.net.

«Дует «АрОл» на знімальному майданчику!» - подписал снимки Мирзоян.

Александр Пономарев запечатлен в темно-синем костюме, рубашке, белой футболке и белой обуви. Арсен Мирзоян на съемках был в черной одежде и разноцветной обуви.

«Огонь», - отреагировали поклонники артиста в Инстаграм.

Напомним, Пономарев недавно стал участником фото-проекта «Якби Не Шоу-Бізнес», в котором звезды предстают в образах профессий, о которых они мечтали в детстве.

Пономарев признался, что его всегда манила работа полицейского.

«В детстве я хотел быть милиционером, потому что полиции тогда еще не было: полиция была только за границей. Что мне нравилось? У них был пистолет, у них была машина, которая позволяла кричать в мегафон, а это своеобразный микрофон, значит можно было петь», - рассказал певец.

Напомним, Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко показали, как отмечают годовщину свадьбы в Карпатах.

А еще Politeka писала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян с сердцем в руках покорил "Холостячку" Огневич.

Также Politeka сообщала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян показал, как развлекается вдали от жены.