Известный украинский певец Арсен Мирзоян показал, как празднует годовщину со своей звездной женой

Как передает Politeka.net, 43-летний Мирзоян стал популярным после участия в шоу "Голос країни" в 2011 году. На проекте он встретил свою любовь, певицу и дочку легендарной звезды Нины Матвиенко Тоню. Ради Антонины Матвиенко Мирзоян ушел из семьи с двумя детьми. В браке с Тоней у него родилась дочь.

Сейчас артист продолжает строить певческую карьеру, а также активно ведет страницу в Инстаграм. У себя в сети он показал, как они с Тоней отмечают четвертую годовщину свадьбы в гостинице Яремче. Тоня и Арсен сидели на балконе с прекрасным видом на Карпаты.

«Шампанского!», - подписал видео Мирзоян.

Артист налил шампанского себе и жене, предложив выпить за их годовщину.

«Я тебя поздравляю», - отметил Мирзоян и посмотрел на жену.

«И я тебя поздравляю. Я тебя очень люблю. И четыре года наших, самых лучших. Спасибо за любовь", - ответила Тоня.

В комментариях парочки оставили как поздравления, так и негативные отзывы.

«Вы прекрасны! Счастья Вам», «Самые лучшие», «Ого», «Как это приятно слушать жене, которая брошена, и двоим деткам, просто кайф», «Поздравляю! Лучшие сокровища Украины!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что муж Тони Матвиенко Мирзоян с сердцем в руках покорил "Холостячку" Огневич: кадры.

Также Politeka писала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян показал, как развлекается вдали от жены: «Это каприз».

А еще Politeka сообщала, что Тоня Матвиенко показала, какой Мирзоян бывает вне сцены: «Ты умеешь кайфовать».